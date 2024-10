Réu que matou vítima como "batismo" de facção criminosa é condenado pela Justiça

O homem foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias, após atuação do Ministério Público do Ceará

Mateus de Oliveira Silva foi condenado nesta quarta-feira, 16, por homicídio com qualificadoras de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, após atuação do Ministério Público do Ceará (MPCE). O homem foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias. A execução foi um batismo para que o réu integrasse uma facção criminosa em Iracema.

De acordo com o Ministério Público do Ceará, o crime aconteceu na zona rural de Sítio Grossos, na zona rural de Iracema. A vítima, identificada como Lucas Epifânio Dantas, foi enganada por outro homem, chamado Ualison Bandeira Costa, que pegou a vítima em casa e a levou para uma emboscada. Mateus o esperava para cometer o homicídio e efetuou vários tiros contra o rapaz.

O réu foi condenado por homicídio, com as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A condenação ocorreu a partir da denúncia do MP, em janeiro de 2022. O crime ocorreu no dia 13 de outubro de 2021.