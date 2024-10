Polícia Militar apreende 10 quilos de maconha em condomínio no Pirambu

Mais de 10 quilos de maconha foram apreendidos nesta quinta-feira, 17, durante a ação dos policiais militares do Comando Tático Motorizado (Cotam) e da Força Tática do 20º Batalhão da Polícia Militar. Duas pessoas foram presas na ação.

De acordo com o tenente Mikael, após a tentativa de homicídio nas proximidades do quartel do Pirambu, os policiais iniciaram diligências para capturar os autores do crime e identificaram um carro que poderia ter sido usado na ação.

No local, os militares encontraram o casal, que negou participação na tentativa de homicídio, mas afirmou que possuía drogas armazenadas no apartamento. Os militares entraram no local e apreenderam 988 unidades de ecstasy e 11 tabletes de maconha, um total de 10,5 kg.