Aulão motivacional é realizado para estudantes da rede pública que farão Enem

Com a proximidade das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorrem nos dias 3 e 10 de novembro, os estudantes entram na reta final de preparação. Nesta quinta-feira, 17, um aulão motivacional foi realizado em Fortaleza para 1.200 alunos do terceiro ano do ensino médio como parte do projeto Esquenta Enem, do Governo do Estado.

Cerca de 99% dos 100 mil estudantes do terceiro ano do ensino médio no Estado foram inscritos no Exame.

