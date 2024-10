Aprovados do Programa CNH Popular em 16 cidades serão atendidos a partir desta segunda, 21

O programa CNH Popular irá iniciar o atendimento de aprovados em 16 cidades cearenses durante a próxima segunda-feira, 21. Ao todo, mais de 1.500 pessoas devem participar do projeto que garante o acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os candidatos deverão agendar dia e horário em que desejam ser acolhidos através do site oficial do Departamento de Trânsito do Estado do Ceará (Detran-CE). Os agendamentos estão disponíveis desde a última quarta-feira, 16, e podem ser acessados na aba “acompanhe sua inscrição", disponível na página de início do portal.