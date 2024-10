Wally Menezes é reeleito ao cargo de reitor do IFCE

Professor é reeleito ao cargo Crédito: Divulgação | IFCE

A votação foi realizada no sistema de peso prioritário com participação de 1.262 docentes, 831 técnicos administrativos (TAEs) e 5.098 alunos. O pleito reuniu a comunidade acadêmica de 33 campi, da reitoria e do polo de inovação do IFCE através de votação online e presencial. Na ocasião, também foram escolhidos os novos diretores-gerais de 30 campi da instituição, localizados em munícipios como Acaraú, Acopiara, Aracati, Baturité, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Caucaia e Cedro. De acordo com nota divulgada pelo IFCE, "Wally é professor da entidade desde 2010, quando começou a lecionar no Departamento de Engenharia de Telecomunicações e no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Telecomunicações (PPGET) do campus de Fortaleza, e já atuou em diversos s cargos de gestão no IFCE".