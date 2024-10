Mais de 250 casos de meningite e 23 mortes foram registrados no Ceará em 2024; veja como se prevenir

Os principais sintomas da meningite são febre alta, dor de cabeça intensa e rigidez da nuca. Ela é causada por vírus, fungos e diferentes tipos de bactérias que podem infectar pessoas de todas as idades.

Em 2024, foram registrados 255 casos confirmados e 23 óbitos por meningite no Ceará, entre 1º de janeiro e 21 de setembro. No mesmo período em 2023, foram registrados 330 casos e 28 óbitos. Apesar dos números, é possível se prevenir da doença por meio das vacinas, disponibilizadas de graça no Estado.

De acordo com Lisandra Damasceno, infectologista do Hospital São José (HSJ), outros sintomas também podem surgir, além dos três citados, como vômitos, dores no corpo e manchas na pele. “Em crianças abaixo de 2 anos, o choro fácil, a irritabilidade, a dificuldade de mamar, além de apatia e convulsões podem ser sinais importantes, assim como o abaulamento da popular ‘moleira’”, diz em nota.

Ela destaca que, assim que as pessoas percebam os sinais, elas busquem atendimento médico o mais rápido possível. “A população deve procurar uma unidade de saúde se tiver febre alta com dor de cabeça muito intensa e se esse sintoma não cessar com o uso de analgésicos rotineiros. É um sinal de alerta importante.”

A meningite, segundo a médica, é transmitida por meio de gotículas das vias aéreas. O contágio pode ocorrer por meio da fala, de espirros e da tosse, porque as bactérias e os vírus ficam suspensos no ar. Por isso, quem esteve próximo do paciente confirmado pode adquirir e vir a manifestar meningite.