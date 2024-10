Homem é preso após jogar água quente em cachorro na cidade de Jucás

Um homem de 45 anos foi preso nessa terça-feira, 8, por cometer crime de maus-tratos contra um cachorro. O caso ocorreu no município de Jucás, que fica a 421,32 quilômetros de Fortaleza. A prisão foi feita após uma denúncia anônima de que o suspeito teria jogado água quente em uma cadela no distrito de São Pedro, resultando em queimaduras e ferimentos expostos no corpo do animal.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os investigadores iniciaram diligências e conseguiram localizar o homem, que foi conduzido à Delegacia Regional de Iguatu. Ele foi autuado pelo crime de maus-tratos a animais e agora se encontra à disposição da Justiça.

Na manhã desta quarta-feira, 9, o cachorro foi localizado por moradores, a polícia acionou a ONG Patinhas Jucaenses para que o animal passasse por uma avaliação médica.