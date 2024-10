Ponte Preta conquistou apenas uma vitória como visitante na Série B 2024

A situação da Macaca se torna ainda mais delicada pelo fato da proximidade do time à zona de rebaixamento da Série B. Com 35 pontos e em 13º lugar, a Ponte Preta está a apenas três pontos do Botafogo-SP e precisa pontuar caso não queria se aproximar do Z-4.

Tabu de 42 anos

Para encarar a equipe paulista, o Ceará tem a seu favor um tabu de 42 anos sem ser derrotado pela Ponte Preta jogando como mandante. A última derrota aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1982, no Brasileirão. Naquela partida, o Vovô foi superado por 3 a 2.

De lá para cá, os dois times se enfrentaram cinco vezes em solo cearense, com o Alvinegro de Porangabuçu conseguindo três vitórias e dois empates contra a Macaca.