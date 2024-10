Multas por desmatamento ilegal no Ceará passam dos R$ 16 milhões em 2024

Multas por desmatameno ilegal em municípios cearenses, aplicadas pela Operação Mata Atlântica em Pé, chegaram a R$ 16.325.100 em 2024, de acordo com dados divulgados pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) no dia 27 de setembro passado. O número representa um aumento de cerca de 745,67% em relação a 2023, quando R$ 1.930.435 em multas havia sido cobrado.

No Ceará, as fiscalizações aconteceram em oito municípios do Estado: Camocim, Cruz, Guaramiranga, Itapipoca, Mulungu, Trairi, Pacoti e Paraipaba. Ao todo, 2.014,25 hectares de terra foram analisados entre os dias 16 e 20 de setembro. Em 2023, o território fiscalizado foi de 11 municípios, em uma área de 743,47 hectares.