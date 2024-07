Desmatamento no Ceará tem aumento de 28% em 2023

Os destaques ficam para os municípios de Crateús, com 1,5 mil hectares desflorestados, Acopiara, com mil, e Mauriti, com 902,1

O desmatamento no Ceará teve um aumento de 28% em 2023, quando comparado com o ano anterior, de acordo com dados do MapBiomas Alerta, que compila os índices desde 2019. Ao todo, 32.486 hectares (ha) de terra foram desflorestados no Estado. O número torna o Ceará a 12° unidade federativa que mais desmata no Brasil.

No Ceará, os destaques ficam para os municípios de Crateús, com 1,5 mil ha desflorestados, Acopiara, com mil, e Mauriti, com 902, 1. O principal vetor do desmatamento é a agropecuária, responsável por 97,8% dos casos.