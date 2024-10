Família de comerciantes pernambucanos é vítima de tentativa de chacina em Pacatuba

Uma fonte policial relatou que testemunhas descrevem que criminosos invadiram a residência no período da noite e começaram um interrogatório no intuito de verificar a participação dos ocupantes da casa com organização criminosas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou duas mortes do sexo masculino e que as outras três vítimas foram encaminhadas a unidades hospitalares. O crime foi no bairro Alto São João. Não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Todas as pessoas negaram qualquer envolvimento, no entando dois dos ocupantes foram mortos e outros foram atingidos por tiros, mas sobreviveram. Aparelhos celulares e pertences das vítimas foram roubados pelo grupo criminoso.

A nota da SSPDS afirma que as vítimas não foram identificadas formalmente.

"Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Pacatuba. As investigações contam com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM)", diz a nota.