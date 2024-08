Corpo de homem é encontrado carbonizado dentro de carrinho de reciclagem no Ceará

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro de um carrinho de reciclagem, na manhã desta quarta-feira, 7, no bairro Conjunto Jereissati II, no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a vítima, ainda não identificada, dentro do carrinho abandonado em uma via pública da região.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). As equipes colheram as primeiras informações para auxiliar a apuração do caso.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) também foi acionado para atender à ocorrência. As investigações do caso estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Pacatuba.