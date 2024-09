Esquema de transporte de fuzis e drogas do RJ para o Ceará é desarticulado pela Polícia Civil

Mandados de prisão e de busca e apreensão cumpridos no Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro Crédito: Polícia Civil do Ceará

A operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), denominada Concórdia, desarticulou o transporte de fuzis e drogas que acontecia do Rio de Janeiro para Crateús, a 355 quilômetros de Fortaleza. O grupo criminoso é investigado ainda por lavagem de dinheiro, com movimentação suspeita de R$ 1 milhão por mês. Nesta quinta-feira, 26, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão no Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Concórdia, que está em sua segunda edição, é resultado de uma investigação que começou a partir de uma guerra entre as facções Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE), no Sertão de Crateús.

As informações são do delegado Felipe Freitas, da Delegacia Regional de Crateús. "A investigação começou a partir de uma guerra que existia no Sertão de Crateús e identificou o grupo que estava à frente, que vinha de uma liderança de Santa Quitéria. A priori a atuação da Polícia era de cessar os homicídios, mas a investigação permitiu identificar o esquema de tráfico de drogas", detalha.

De acordo com o delegado, entre os alvos da ofensiva estão lideranças do grupo e também pessoas responsáveis por esse transporte. Seriam cearenses, naturais da região, que viajariam ao Rio de Janeiro para trazer a droga, a maior parte em ônibus interestaduais. "São armas de grosso calibre como fuzis, número suficiente para abastecer a região", afirma.

Em relação à lavagem de dinheiro, ainda conforme informações da Polícia, o núcleo da facção criminosa CV utilizava contas bancárias de pessoas que não teriam envolvimento direto com a organização criminosa para movimentar aproximadamente R$ 1 milhão mensalmente.

O grupo usava contas de familiares e de pessoas que não levantassem suspeitas sobre o envolvimento com o crime. Ao todo, 20 pessoas são investigadas nessa fase da operação, algumas delas residiram na região de Crateús, mas foram para o Rio de Janeiro, onde atuavam na distribuição do armamento e do entorpecente. Sobre a Concórdia

De acordo com a Polícia Civil, a operação foi coordenada pela Delegacia Regional de Crateús, que teve o apoio do Departamento de Inteligência Policial e Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte.