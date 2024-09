Ataques das facções: falha na investigação pericial resulta na absolvição de 96 réus

Foto de apoio ilustrativo. Em 10 de janeiro de 2018, criminosos explodiram dinamites em viaduto no bairro Messejana, em Fortaleza Crédito: FCO_FONTENELE

A operação policial contra pessoas acusadas de integrar a organização criminosa Guardiões do Estado (GDE) foi anulada pelo Judiciário cearense em razão de uma falha processual. A situação resultou na absolvição de 96 réus. A sentença da quarta-feira passada, 4, foi da Vara de Delitos de Organizações Criminosas e beneficiou 12 pessoas, mas se estende a todos os denunciados do processo, que foi desmembrado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme a decisão judicial obtida pelo O POVO, a investigação da Delegacia de Narcóticos (Denarc) ocorreu após os ataques de facções nos anos de 2018 e 2019. Foram usados dados extraídos do celular de um homem apontado como um dos chefes da facção GDE. A Vara de Organizações Criminosas solicitou que os dados fossem disponibilizados de forma integral, no entanto, não haviam mais registros.

De acordo com o advogado Flávio Uchoa, que atua na defesa dos absolvidos, a falta do material causou um prejuízo ao direito de defesa. "A anulação da operação pela Vara de Organização Criminosa revelou uma falha processual significativa, atribuída ao próprio Estado. A decisão foi baseada na ausência nos autos dos dados extraídos de um celular apreendido pela polícia civil, que eram fundamentais para sustentar a acusação. "A falta desse material causou um prejuízo irreparável ao direito de defesa, comprometendo a legalidade do processo. A decisão sublinha a necessidade de garantir a apresentação completa das provas para assegurar a integridade das investigações e do julgamento", pontua a nota da defesa de um dos réus, realizada pelos advogados Flávio Uchôa e Pedro Rocha. Foram absolvidos:

Leandro Inácio de Sousa Uchoa

Jeferson Dias de Oliveira

Denis Carlos de Sousa Martins

Daniel Pereira do Nascimento

Caroline Alves Pereira

Samid Lucas Castro Bezerra

Mariana de Castro Paixão

Dieison Teixeira de Oliveira

Daniel Soares Barbosa

Arleudo dos Santos Fonseca

Felipe Alef da Silva Braz

Paulo Venicio Efigenio da Silva Junior

Grupo de WhatsApp das mensalidades da GDE O inquérito policial do ano de 2021 apurava a participação de pessoas na facção Guardiões do Estado (GDE) após os ataques dos anos de 2018 e 2019, quando foram registrados incêndios e destruição de prédios públicos e particulares. A investigação apontou a GDE como responsável pelas ações e identificou dois dos chefes do grupo — José Ferreira Rodrigues e Emanuel Guilherme do nascimento, conhecido como Skunk. Houve a apreensão do aparelho celular de Skunk. A partir desses dados, 96 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Um grupo de WhatsApp da GDE funcionava com o objetivo de punir membros em atraso com a caixinha da facção, uma espécie de mensalidade. A Polícia fez o levantamento dos dados mantidos pelos membros da facção. O valor cobrado da mensalidade era de R$ 50.