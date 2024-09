Jornalista do O POVO está entre os 50 +Admirados Jornalistas Negros da Imprensa Brasileira

RUBENS Rodrigues é editor-adjunto de Cidades no O POVO Crédito: AURÉLIO ALVES

O jornalista e editor adjunto da editoria de Cidades do O POVO, Rubens Rodrigues, está no TOP 50 do prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira. A lista foi divulgada nesta terça-feira, 24. “É gratificante estar entre pessoas que admiro em um espaço pensado exclusivamente para pessoas negras. Tem muito a ver com o trabalho que faço e que acredito, que é um jornalismo com esse olhar antirracista", pontuou Rubens. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No ranking estão os jornalistas Flávia Oliveira, da GloboNews; Semayat Oliveira, do site Nós, Mulheres da Periferia; Pedro Borges, do portal Alma Preta; Rebeca Borges, da CNN; Luciana Barreto, da TV Brasil; e Zileide Silva, da TV Globo.



Rubens menciona que estar inserido no ranking é um marco após um ano de trabalho como colunista de assuntos ligados à raça, à diversidade e aos direitos humanos. "Isso sinaliza a importância de discutir esses temas, seja a partir da factualidade que se impõe ou de histórias de pessoas", prossegue. "Além disso, tem o olhar para assuntos de Cidades, enquanto editor, pensando e produzindo pautas que representem esses temas. Um exemplo recente disso é a série de reportagens sobre a população quilombola nas universidades, que surgiu exatamente a partir dessa provocação."