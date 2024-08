Óleo capaz de tratar problemas de diabetes é patenteado por pesquisadores da Uece

Com o título “Uso de extrato de plantas do gênero croton, uso de estragol, uso de anetol e método de tratamento de neuropatias”, a pesquisa é de autoria dos pesquisadores Francisco Walber Silva, Vânia Ceccatto, Aline Alice Albuquerque, Morgana Oquendo, Flávio Henrique Macedo, Kerly Shamyra Alves, José Henrique Leal Cardoso e Andrelina Souza.

Pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará (Uece) criaram a fórmula de um óleo capaz de tratar problemas causados pelo diabetes. A instituição recebeu do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) a validação de sua carta-patente referente à descoberta.

O produto patenteado foi o resultado da tese de doutorado do doutorando Francisco Walber. De acordo com informações da Uece, o óleo é da planta croton zehntneri, também muito conhecida como canela de cunhã, encontrada principalmente no Nordeste. "Nós desenvolvemos esse estudo, utilizamos óleo essencial em uma determinada concentração e conseguimos ver que o tratamento com óleo essencial dessa planta conseguiu reverter ou, pelo menos, atenuar, alguns problemas que o diabetes pode provocar devido à neuropatia em gânglios nervosos e em troncos nervosos”, afirmou o professor.

Ainda conforme informações da Uece, a pesquisa é inédita, destacando que atualmente o tratamento de controle da doença ou o tratamento sintomático com o controle de dores utiliza analgésicos. O diferencial do óleo é a abertura de possibilidades para tratamento específico.

De acordo com o orientador da pesquisa, professor Henrique Leal, a neuropatia diabética, que é uma complicação do quadro de diabetes, que afeta os nervos periféricos (das extremidades, como mãos e pés), é um problema grave. “A complicação mais grave do diabetes frequentemente é a neuropatia, que ocorre principalmente como lesão aos nervos mais longos do corpo, sendo um deles o nervo ciático, que vai desde a coluna até o pé. Esse nervo é atacado inicialmente no pé e depois essa lesão vai progredindo em direção às partes mais centrais do corpo. Então, esse é um acometimento muito grave, causando hipersensibilidade e até anestesia", descreve.