Ação conjunta das Polícias do Ceará e de Pernambuco prendem foragido

Um homem de 30 anos, foragido da justiça cearense, foi preso em uma operação conjunta da Polícia Civil do Ceará e da Polícia Civil de Pernambuco nessa quinta-feira, 12. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na cidade de Moreilândia, no estado vizinho, e contou com as informações da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo divulgou a SSPDS, o suspeito tinha antecedentes por ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Ele estava foragido e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por um homicídio registrado em 2018, em Crato, no Cariri.