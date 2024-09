Bebê nascida com menos de um quilo em Fortaleza recebe alta hospitalar

A bebê nasceu com 26 semanas e precisou passar por cirurgia. Ela ficou internada cinco meses no Hospital Geral Dr. César Cals e recebeu alta hospitalar

Bebê que nasceu com menos de um quilo recebeu alta no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) após passar mais de cinco meses internada. Ela nasceu com 26 semanas de gestação, pesando apenas 810 gramas. A alta médica foi realizada na última segunda-feira, 9, com a bebê pesando 2,5 quilos (kg).

Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a mãe da bebê teve uma gestação de risco e apresentava diabetes gestacional. Momentos antes do parto ela teve uma infecção e um sangramento devido à gravidade do problema e precisou ser encaminhada ao HGCC, para realizar o parto cesáreo.

De acordo com a Sesa, a realização do parto cesáreo foi uma indicação clínica. Após o nascimento, a bebê foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin). Ela apresentou dificuldade em respirar e precisava passar por cirurgia.