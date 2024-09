Transplantes no Ceará tiveram aumento de cerca de 13% no primeiro semestre de 2024

Hospital de Messejana já realizou dois transplantes simultâneos de coração Crédito: Equipe de Enfermagem do HM/ Sesa

O Brasil tem o maior programa público de transplantes do mundo, o Sistema Nacional de Transplantes (SNT). O órgão é responsável pela regulamentação, controle e monitoramento do processo de doação e transplantes realizados no País. Cerca de 88% do financiamento é custeado pelo SUS, que conta com 728 estabelecimentos habilitados para a realização do procedimento em todos os estados. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), mais de R$ 1,3 bilhão foram repassados ao SUS para procedimentos de doação e transplantes em 2023. Até junho deste ano, R$ 718 milhões foram investidos nos atendimentos.