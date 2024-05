Grêmio e Internacional vão lançar camisa solidária em prol do RS

Com o intuito de arrecadar fundos para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional planejam a criação de um uniforme com a participação conjunta dos clubes. A informação é do portal ‘Gaúcha ZH’.

Para trazer um significado especial na colaboração inédita, a tendência é que o uniforme a ser lançado no futuro próximo tenha a cor roxa. O motivo é o fato desta cor ser o resultado justamente da combinação entre o azul do Grêmio e o vermelho do Inter.