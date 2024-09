Transplante de órgãos: Ceará lidera ranking de transplante de córnea

Os dados são do Relatório do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO)

O relatório do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) mostra que o Ceará lidera o ranking de transplantes de córnea. Os dados são referentes aos meses de janeiro a junho de 2024 e foram divulgados na última sexta-feira, 6. No total, foram realizados 633 transplantes de córnea no Estado, o equivalente a 144 a cada milhão de habitantes.

Segundo Eliana Barbosa, orientadora da Célula do Sistema Estadual de Transplantes (Cetra) da Secretaria de Saúde do Ceará, atualmente o Estado realiza quase todos os tipos de transplantes e não há o costume de encaminhar os pacientes para outros estados para a realização dos procedimentos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A criação do Banco de Olhos do HGF em 2006, a realização de mutirões, o aumento dos números de centros transplantadores no Estado, as equipes dos hospitais notificadores e a implantação de novos bancos de olhos fazem parte dessa estratégia para mantermos esses bons índices. No entanto, o diferencial foi a implantação de uma equipe na Perícia Forense, possibilitando a doação de córneas em óbitos que ocorrem fora dos hospitais, e o Serviço de Verificação de Óbito, que, a partir deste ano tornou-se parceiro nas doações e captações de córneas”, descreve.