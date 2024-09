Mais uma vez, Praia dos Crush fica imprópria para banho

No último fim de semana, a cena de crianças brincando na água imprópria para banho, na Praia dos Crush, localizada na Praia de Iracema, em Fortaleza, repetiu-se. De acordo com o último boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), o local, assim como outros oito trechos do litoral da Capital não apresentava condições saudáveis para banho.

Ainda de acordo com o comunicado da Semace, 24 trechos estavam adequados, sendo 12 no setor leste, sete no centro e cinco no setor oeste. A poluição na Praia de Iracema não é nova e, em novembro do ano passado, deu início à troca de acusações entre Prefeitura de Fortaleza e Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).



O POVO esteve no local no último domingo, 1º, e conversou com banhistas. Por volta das 16 horas, o movimento ainda era intenso. Não muito longe do mar, na altura do Centro Cultural Belchior, havia um esgoto à céu aberto e crianças entrando na água contaminada.