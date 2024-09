Trump chama democratas de 'estúpidos' após confisco de avião de Maduro

"O avião de Maduro acaba de ser confiscado pelos Estados Unidos. Não tem problema, agora ele pode sair e conseguir um muito maior e melhor com todo o dinheiro que pagamos à Venezuela por petróleo que não precisamos", declarou Trump em sua rede Truth Social.

Na segunda, o governo do presidente americano, o democrata Joe Biden, anunciou a apreensão de um avião de Maduro que estava na República Dominicana e seu traslado para a Flórida.

O ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca Donald Trump chamou, nesta terça-feira (3), os "líderes" democratas de "estúpidos" depois que os Estados Unidos confiscaram um avião do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Ele as afrouxou como recompensa por concessões de Maduro, para estabelecer as bases das eleições realizadas em 28 de julho, e voltou a impô-las quando Caracas não cumpriu suas promessas.

Biden optou, ao contrário, por uma diplomacia de diálogo com Caracas, mas usou as sanções como moeda de troca.

No entanto, concede licenças individuais para operar na Venezuela a várias petrolíferas, como a americana Chevron e a espanhola Repsol.

"Temos mais OURO LÍQUIDO do que qualquer outra nação", protestou Trump em sua mensagem. "QUE ESTÚPIDOS SÃO NOSSOS 'LÍDERES'! SOMOS O ESCÁRNIO DO MUNDO INTEIRO!!!", acrescentou em maiúsculas.

As constantes críticas do republicano ao governo de Biden, especialmente em relação à política migratória, se intensificaram nos últimos meses com a aproximação das eleições de 5 de novembro.