Namíbia sacrificará mais de 700 animais selvagens para alimentar sua população

A Namíbia começou a sacrificar mais de 700 animais selvagens - hipopótamos, elefantes, búfalos, zebras - para alimentar as pessoas que passam fome em consequência da pior seca em décadas no país, anunciou o Ministério do Meio Ambiente nesta terça-feira (3).

Até agora foram sacrificados mais de 150 animais no âmbito desta medida, anunciada na semana passada.

O objetivo não só é proporcionar carne a milhares de pessoas, mas aliviar a pressão sobre os recursos hídricos afetados pela seca.