Maduro antecipa Natal em meio a crise pós-eleitoral na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou o adiantamento do Natal em meio à crise desencadeada após as eleições presidenciais de 28 de julho, das quais foi proclamado vencedor, mas que a oposição denuncia como fraudulentas.

"Em homenagem a vocês, em agradecimento a vocês, vou decretar o adiantamento do Natal para o dia 1º de outubro", disse Maduro na segunda-feira (2) durante seu programa de televisão, no qual também celebrou a "paz" instaurada no país após os "ataques criminosos" contra seu governo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Começa o Natal no dia 1º de outubro para todos e todas. Chegou o Natal com paz, felicidade e segurança", acrescentou.