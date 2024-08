População estimada do Ceará chega 9,2 milhões de habitantes em 2024, diz IBGE

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-06-2024:Movimentação de pessoas e diversas atividades durante as férias de junho no parque Rachel de Queiroz. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

A estimativa da população no Ceará em 2024 é de 9.233.656 (nove milhões duzentos e trinta e três mil seiscentos e cinquenta e seis) pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). No Censo 2023, a quantidade calculada foi de 8.791.688 de residentes. Os dados foram divulgados no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 29. Ao todo, o Brasil tinha 212,6 milhões de habitantes na data de referência da estimativa, 1º de julho deste ano. Entre as 15 cidades com mais de um milhão de habitantes, a capital cearense ocupa a quarta colocação, com 2.547.412 (dois milhões quinhentos e quarenta e sete mil quatrocentos e doze) pessoas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora São Paulo continua sendo o mais populoso do País, com 11,9 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3,0 milhões). Completam o ranking dos cinco municípios mais populosos Fortaleza (2,6 milhões) e Salvador (2, 6 milhões).

O estudo é uma das estratégias utilizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de servir como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos. De acordo com o estudo, o Ceará conta com nove cidades com mais de 100 mil habitantes, são elas: Fortaleza: 2.574.412

Caucaia: 375.730

Juazeiro do Norte: 303.004

Maracanaú: 248.684

Sobral: 2015.286

Crato: 138.232

Itapipoca: 137.892

Maranguape: 108.937

Iguatu: 102.251



Veja a lista dos municípios cearenses e sua população Abaiara - 10.282

Acarape - 14.306

Acaraú - 68.758

Acopiara- 46.215

Aiuaba -14.220

Alcântaras -11.754

Altaneira -6.970

Alto Santo- 14.418

Amontada- 44.342

Antonina do Norte- 7.484

Apuiarés 13.219

Aquiraz 84.737

Aracati 78.752

Aracoiaba 26.696

Ararendá 11.485

Araripe 20.223

Aratuba 11.459

Arneiroz 7.619

Assaré 22.212

Aurora 24.267

Baixio 5.832

Banabuiú 17.654

Barbalha 80.217

Barreira 23.351

Barro 19.669

Barroquinha 14.977

Baturité 36.978

Beberibe 55.666

Bela Cruz 34.441

Boa Viagem 52.169

Brejo Santo 53.778

Camocim 65.031

Campos Sales 26.082

Canindé 77.207

Capistrano 17.760

Caridade 16.419

Cariré 18.075

Caririaçu 27.482

Cariús 17.333

Carnaubal 17.758

Cascavel 76.365

Catarina 9.577

Catunda 10.817

Caucaia 375.730

Cedro 22.678

Chaval 12.805

Choró 12.380

Chorozinho 20.763

Coreaú 21.438

Crateús 79.809

Crato 138.232

Croatá 18.007

Cruz 31.847

Deputado Irapuan Pinheiro 9.172

Ereré 6.393

Eusébio 80.304

Farias Brito 18.557

Forquilha 25.127

Fortaleza 2.574.412

Fortim 18.052

Frecheirinha 16.362

General Sampaio 6.924

Graça 14.174

Granja 55.633

Granjeiro 4.960

Groaíras 11.313

Guaiúba 25.085

Guaraciaba do Norte 44.294

Guaramiranga 5.819

Hidrolândia 18.225

Horizonte 79.934

Ibaretama 12.191

Ibiapina 24.649

Ibicuitinga 11.979

Icapuí 22.367

Icó 64.802

Iguatu 102.251

Independência 24.530

Ipaporanga 11.937

Ipaumirim 12.441

Ipu 42.968

Ipueiras 38.285

Iracema 14.411

Irauçuba 24.751

Itaiçaba 7.779

Itaitinga 70.679

Itapajé 49.086

Itapipoca 137.892

Itapiúna 18.228

Itarema 45.465

Itatira 21.087

Jaguaretama 17.625

Jaguaribara 10.656

Jaguaribe 35.124

Jaguaruana 33.070

Jardim 28.707

Jati 8.100

Jijoca de Jericoacoara 27.662

Juazeiro do Norte 303.004

Jucás 24.591

Lavras da Mangabeira 32.123

Limoeiro do Norte 62.285

Madalena 17.264

Maracanaú 249.684

Maranguape 108.937

Marco 27.064

Martinópole 11.232

Massapê 39.633

Mauriti 47.406

Meruoca 15.749

Milagres 26.860

Milhã 14.635

Miraíma 14.736

Missão Velha 38.767

Mombaça 38.649

Monsenhor Tabosa 17.664

Morada Nova 65.323

Moraújo 8.516

Morrinhos 23.608

Mucambo 14.009

Mulungu 10.993

Nova Olinda 15.960

Nova Russas 32.014

Novo Oriente 29.043

Ocara 25.218

Orós 20.019

Pacajus 74.825

Pacatuba 85.873

Pacoti 11.442

Pacujá 6.345

Palhano 9.671

Palmácia 10.339

Paracuru 41.447

Paraipaba 33.896

Parambu 32.816

Paramoti 10.528

Pedra Branca 42.257

Penaforte 9.308

Pentecoste 39.715

Pereiro 15.869

Pindoretama 24.607

Piquet Carneiro 17.202

Pires Ferreira 10.952

Poranga 12.423

Porteiras 17.745

Potengi 8.926

Potiretama 6.129

Quiterianópolis 20.506

Quixadá 88.483

Quixelô 16.992

Quixeramobim 85.797

Quixeré 21.607

Redenção 28.359

Reriutaba 19.059

Russas 74.582

Saboeiro 14.036

Salitre 17.220

Santa Quitéria 41.647

Santana do Acaraú 32.043

Santana do Cariri 17.388

São Benedito 49.829

São Gonçalo do Amarante 57.499

São João do Jaguaribe 5.792

São Luís do Curu 10.962

Senador Pompeu 25.143

Senador Sá 7.519

Sobral 215.286

Solonópole 18.736

Tabuleiro do Norte 32.044

Tamboril 25.331

Tarrafas 7.626

Tauá 64.255

Tejuçuoca 17.626

Tianguá 86.137

Trairi 61.516

Tururu 15.457

Ubajara 34.312

Umari 6.993

Umirim 17.804

Uruburetama 21.279

Uruoca 14.243

Varjota 18.660

Várzea Alegre 40.771

Viçosa do Ceará 62.609 Ceará deve ultrapassar Pernambuco e se tornar o segundo estado mais populoso do Nordeste De acordo com as primeiras Projeções de População do IBGE, junto aos dados do Censo Demográfico de 2022, o Ceará deve ultrapassar Pernambuco e se tornar o segundo estado mais populoso do Nordeste. A informação foi divulgada no último dia 22. Conforme a estimativa, o crescimento populacional vai desacelerar até atingir, em 2042, seu valor máximo: 9.582.905 habitantes. A partir disso, a população começa a cair. Em Pernambuco a queda começa em 2038. A inversão ocorre em 2059, período no qual o Ceará terá 9.242.377 e Pernambuco 9.237.027. A partir deste ano, a população deve diminuir , até chegar aos 8.661.295 habitantes em 2070.

População estimada do Brasil chega a 212,6 milhões A população estimada do Brasil chegou a 212,6 milhões de habitantes, na data de referência de 1º de julho de 2024. O dado, divulgado nesta quinta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), faz parte do estudo Estimativas da População 2024, um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos. Dos 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, 13 são capitais. “Ao todo, 42,7 milhões de habitantes estão nessas cidades, representando 20,1% do total do país”, informou o IBGE. Os únicos municípios não capitais que aparecem na lista são Guarulhos (1,3 milhão) e Campinas (1,2 milhão), os dois em São Paulo. “Eles também são os municípios mais populosos entre os 26 municípios com mais de 500 mil habitantes que não são capitais. São Gonçalo (RJ) é o terceiro, com 961 mil”, informou o IBGE.

O censo mostra que 26 municípios têm menos de 1.500 habitantes. O menos populoso é Serra da Saudade (MG), com 854 habitantes. Anhanguera (GO) com 921 e Borá (SP), com 928, também são municípios que têm menos de 1 mil habitantes. Nos estados com mais habitantes, 21,6% da população está em São Paulo, com 46 milhões, seguido de Minas Gerais, com 10% (21,3 milhões) e Rio de Janeiro, com 8,1% (17,2 milhões). As cinco unidades da federação com menos de 1% da população do país são Rondônia (0,8%), Tocantins (0,7%), Acre (0,4%), Amapá (0,4%) e Roraima (0,3%). Na análise da população das regiões metropolitanas e regiões integradas de Desenvolvimento e Aglomerações Urbanas, o estudo mostrou que há 30 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, concentrando mais de 100 milhões de pessoas. Mais uma vez a liderança é de São Paulo com 21,5 milhões. Na sequência ficaram Rio de Janeiro (12,9 milhões), Belo Horizonte (6 milhões), Distrito Federal e Entorno (GO/MG - 4,7 milhões), Fortaleza (4,2 milhões) e Porto Alegre (4,1 milhões).

A distribuição da população brasileira e dos municípios, conforme as classes de tamanho da população apontou que 65,7 milhões de pessoas, ou 30,9% do total, estão em 48 municípios com população maior que 500 mil habitantes, ou 0,9% dos municípios brasileiros. Cerca de 58 milhões (27,3%), estão nos 339 municípios com população entre 100 mil e 500 mil habitantes. O número representa 6,1% do total de municípios. Para o gerente de Projeções e Estimativas Populacionais do IBGE, Marcio Minamiguchi, esse fenômeno reflete o processo de distribuição da população no território. “Embora atualmente os maiores centros urbanos já não apresentem o grande crescimento do passado, eles ainda possuem o peso demográfico que vem de um processo de concentração de algumas décadas. E ao longo dos anos, vários municípios acabaram superando a marca dos 500 mil habitantes”, explicou. Já os municípios menos populosos, com até 5 mil habitantes, equivalem a 23,1% (1.288) das 5.570 cidades e concentram somente 2% da população (4,3 milhões).