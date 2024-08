Concurso Público: UFC abre 27 vagas para cargos de professor

20,1% dos entrevistados entre o público A e B mencionaram a UFC. Crédito: Jr. Panela/UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou na última terça-feira, 27, o edital para o concurso público com vagas para o cargo de professor do Magistério Superior, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Serão 27 vagas distribuídas entre os campi de Fortaleza, Crateús, Sobral e Russas. As inscrições começam no próximo dia 17 de setembro e seguirão até às 23h59min do dia 7 de outubro deste ano. As vagas estão distribuídas para ampla concorrência, pessoas negras e pessoas com deficiência (PcD). Para mais informações acesse o edital aqui. As taxas variam entre R$ 60,94 e R$ 262,04. Os salários vão de R$ 2.437,59 até R$ 10.481,64.

No campus de Fortaleza serão ofertadas 11 vagas nos centros de Ciências, Humanidades e Tecnologia. Já os departamentos com vagas ofertadas são: enfermagem, farmácia, contabilidade e medicina. Já no campus de Crateús serão cinco vagas oferecidas entre as áreas de inteligência artificial, teoria da computação, engenharia de transportes, matemática aplicada e pesquisa mineral. O campus de Sobral ofertará quatro vagas nas áreas de engenharia elétrica, medicina e psicologia. Por fim, o campus de Russas oferta sete vagas nas áreas de ciência da computação e engenharias civil, mecânica e de produção.