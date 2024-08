UFC celebra um ano de Pró-Reitoria de Cultura com evento aberto ao público

O evento celebrou o primeiro ano de existência da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Ceará Crédito: Reprodução/ Facebook Carla da Escossia

Em comemoração ao seu primeiro ano de existência, a Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Ceará (Procult-UFC), promoveu um piquenique festivo nos jardins da Reitoria da UFC. A programação foi aberta ao público, contando com uma programação especial para as crianças. O evento aconteceu na manhã do último sábado, 24. Na programação, atividades com a Brinquedoteca da Faculdade de Educação (Faced), o Eureka Teatro para Bebês, o Dandara Narrativas Antirracistas, com contação de histórias, e os grupos Cataboom e Cabaçal, ambos projetos artísticos da organização não governamental Tapera das Artes fizeram parte da celebração. Houve também exposição de experimentos da Seara da Ciência, animadores infantis e brinquedos. A organização do evento pontuou que a celebração é um momento para que a comunidade acadêmica e o público comemorem o benefício da Procult na promoção da cultura e da arte.