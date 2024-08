CE: Mais de 200 pessoas tiveram dados utilizados em golpe na Caixa Econômica

Dados de mais de 200 pessoas foram utilizados para o desvio de aproximadamente R$ 300 mil em uma agência da Caixa Econômica Federal , situada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A informação foi divulgada pela Polícia Federal (PF) no Estado, nesta quinta-feira, 29, após o cumprimento de três mandados de busca e apreensão contra suspeitos de saques indevidos no banco.

Os mandados de prisão foram cumpridos nesta manhã em endereços no município de Itapipoca, distante 136 quilômetros (km), da Capital. Durante a última sexta-feira, 23, outras sete ordens judiciais foram cumpridas contra suspeitos do crime.

De acordo com a PF, um prestador de serviços da agência utilizava os dados de um funcionário do banco para desviar os valores fora do horário de expediente do titular. O colaborador que teve as credenciais utilizadas foi afastado de suas funções públicas por determinação judicial até o fim da investigação.

Os primeiros indícios apontam que a prestadora de serviços e outros funcionários recebiam os valores desviados das contas de clientes, o que levanta a hipótese de que as fraudes tenham sido planejadas por uma organização criminosa.