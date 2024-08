Organização criminosa, tráfico e extorsão: 14 policiais militares são condenados no Ceará

14 policiais militares foram condenados por integrar organização criminosa, extorsão, tráfico de drogas e comercialização de armas de fogo. No julgamento, outros três agentes de segurança foram absolvidos. Todos foram alvo da operação Gênesis, do Grupo de Atuação Especial Combate ao Crime Organizado, que teve 12 fases. O julgamento foi realizado pela Auditoria Militar do Estado do Ceará no dia 22 de agosto.

De acordo com a sentença obtida pelo O POVO, os três réus absolvidos são José Alessandro dos Santos, Francisco Rutênio Gomes de Araújo e Marcílio Nascimento Farias.

Os réus condenados são Jeovane Moreira Araújo, Oziel Pontes da Silva, Glaydson Eduardo Saraiva, Francisco Clébio do Nascimento Alves, Stênio Pinto Estevam Batista, Sanção Ferreira Cruz, Mauro Jorge Pereira Maia, Lázaro César Lima de Aguiar, José Célio Ferreira Cavalcante, José Walmir Nascimento da Silva, Alan Kilson Pimentel de Sousa, Auricélio da Silva Araripe, Francimar Barbosa Lima.