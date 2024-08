Ceará e outros estados têm céu com coloração diferente devido queimadas

“Esses compostos alteram a composição do ar interferindo na refração da luz solar e com isso dando a coloração acinzentada no céu, as correntes de vento transportam essas partículas de gases por uma longa distância afetando outras regiões”, afirma.

As causas deste cenário estão ligadas às queimadas que atingem a Amazônia desde a última sexta-feira, 16. A analista ambiental da Synergia Socioambiental, Natalia Victoria Madalozzo, explica que o acinzentado no céu é causado pela dispersão de partículas de fumaças vindas das queimadas na Amazônia e no Pantanal e que durante as queimadas, grandes quantidades de material particulado e gases poluentes – como carbono e enxofre – são liberados na atmosfera.

O pôr do sol diferente e o céu com coloração dividida entre o azul e um tom de cinza tem chamado a atenção da população de Fortaleza , de outras cidades do Ceará e até de outros estados. Além da Capital, moradores das cidades de Horizonte , Pacajus e Maracanaú também perceberam essas alterações nas colorações do céu.

Conforme os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nas últimas 48 horas, 77% dos focos de incêndio ativos no Brasil se concentram na Amazônia e no Cerrado. Segundo a BBC News Brasil, a FioCruz Amazônia, no último dia 13 de agosto, chegou a recomendar que a população de Manaus usasse máscaras com sistemas de filtragem especial – do modelo N95 ou PFF2 – no “período crítico de exposição à fumaça”.

Além do Ceará, a fumaça das queimadas chegou a estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia, o oeste do Paraná, parte de Minas Gerais, trechos de São Paulo e Amazonas.

“Amazonas e Pará concentram, juntos, mais da metade (51,6%) dos focos de incêndio registrados no bioma de 1º de janeiro a 18 de agosto de 2024, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desde 1º de julho, 67,2% dos focos registrados estão nos dois estados”, informou a pasta.

Em nota, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima informou que o fogo na Amazônia se concentrava no sul do estado do Amazonas e nos arredores da Transamazônica (BR-230).

“O vento não só espalha a fumaça horizontalmente, atingindo várias regiões do Brasil, mas também influencia a concentração de poluentes em determinadas áreas, dependendo da direção e velocidade das correntes”, detalha o professor.

Grandisoli alinha ainda que, nesta época do ano, é comum o aumento das queimadas em diferentes regiões do País. “Esse ano novamente mais de 10% do Pantanal está queimando e podemos observar queimadas no interior de São Paulo, no interior do Mato Grosso e é uma prática que está muito associada a uma prática de agricultura pouco sustentável”.

“Essas queimadas prejudicam demais, não só a população dos estados onde as queimadas estão acontecendo, mas, a maior parte das regiões do país acabam sofrendo com essa prática, que não é sustentável”, complementa o professor.