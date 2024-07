Família procura jovem de 24 anos desaparecida no bairro José Walter, em Fortaleza

“Minha mãe estava com ela, mas deu uma saída só pra comprar o frango do almoço e deixou ela em casa, era coisa rápida.”

A jovem é diagnosticada com microcefalia.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do desaparecimento da mulher na Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9) de Fortaleza.

"O fato ocorreu nesse domingo, 14, conforme registrado em Boletim de Ocorrência (BO). As investigações estão a cargo da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/PCCE)”, completa a SSPDS, em nota.