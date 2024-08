Ceará: número de estupros de crianças até 4 anos aumenta 29,3% entre 2022 e 2023

Foto de apoio ilustrativo Crédito: Divulgação

Crime majoritariamente doméstico, o estupro contra crianças de até quatro anos registra aumento entre 2022 e 2023. Foram 31,5 casos por 100 mil habitantes em 2022 em relação a 40,7 no ano seguinte. O que representa um aumento de 29,3%. Foi a faixa etária com maior variação no Ceará.

Números são da segunda edição da pesquisa "Panorama da Violência Letal e Sexual Contra Crianças e Adolescentes no Brasil", realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), foi divulgada nesta terça-feira, 13. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre 5 e 9 anos, o crescimento foi de 14,1%. Já entre 10 e 14 anos, os números se elevaram 13,3% e, na última faixa (15-19 anos), 4,6%.

Considerando a população de zero a 19 anos no Ceará, houve aumento de 14,2%. Saindo de 58,4 casos por 100 mil habitantes na faixa etária para 66,7 casos, entre 2022 e 2023. Taxa é um pouco abaixo do registro a nível nacional, de 13,8% de aumento. Registro no Brasil passou de 98,9 para 116,4 no período citado. "São os registros que chegaram até uma delegacia de polícia. É um crime com uma subnotificação muito considerável", destaca Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Em 2023, o Ceará registrou a terceira menor taxa de estupro de crianças e adolescentes de até 19 anos, com 66,7 por 100 mil habitantes dessa faixa etária. Estado fica atrás de Paraíba (38,1) e Amazonas (63,3).