Países Baixos registram apreensão recorde de 3 toneladas de metanfetamina

Uma apreensão recorde de mais de 3.200 quilos de metanfetamina, com valor de mercado de 24,3 milhões de dólares (R$ 137 milhões, na cotação atual), foi feita no começo de março no porto de Roterdã, anunciou a promotoria holandesa nesta quinta-feira (25).

A droga foi encontrada pela alfândega durante uma revista em uma carga procedente do México, escondida "em uma substância arenosa fortemente contaminada com cobre e PFAS", comumente chamados "contaminantes eternos", detalhou a promotoria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Por muito tempo buscou-se uma solução para destruir o lote", e só foi possível consegui-la na semana passada, explicou a promotoria para justificar os quatro meses que se passaram entre a apreensão e o anúncio.