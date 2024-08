CE: Após negar pagamento de seguro, empresa é condenada pagar o valor para farmacêutico

Audiência da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará Crédito: Divulgação/ JP Oliveira

O Poder Judiciário do Ceará ofereceu a um farmacêutico o direito de receber mais de R$ 94 mil da seguradora Bradesco Auto após ter tido seu carro roubado e não ter recebido a indenização prevista no contrato. A liminar foi concedida pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que divulgou as informações nessa terça-feira, 6. Conforme consta nos autos do processo, a vítima teve seu carro roubado em janeiro de 2022 e, poucos dias depois, informou à empresa de seguros sobre o ocorrido para receber o que o contrato lhe assegurava. Porém, o dinheiro teria sido negado sob alegação da existência de problemas na documentação do automóvel. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele tentou recorrer da decisão comprovando que a documentação estava correta, mas sem êxito. Sentindo-se lesado, ele entrou na Justiça pelo direito de ser indenizado pela seguradora, bem como por danos morais.

No mês de outubro de 2023, a 2ª Vara Cível da Comarca de Eusébio compreendeu que a Bradesco Auto não comprovou a existência de qualquer cláusula indicando a perda do benefício pelas circunstâncias citadas. Considerou ainda que não houve conclusão de que o roubo teria sido uma simulação. Portando, condenou a seguradora a pagar o valor de R$ 89.990 – correspondente ao valor da tabela FIPE do veículo – mais o valor de R$ 5 mil por danos morais. A empresa apelou reforçando que, no momento da contratação, era de conhecimento do cliente que qualquer informação falsa poderia ocasionar a perda do direito ao seguro e que os fatos que não foram informados influenciavam diretamente na aceitação dos riscos pela seguradora. No dia 24 de julho, a 1ª Câmara de Direito Privado manteve a decisão de 1º grau e disse que declarações sem exatidão no questionário não possibilitam a perda do valor.