Cerca de 350 banhistas foram resgatados de afogamentos no Ceará em 2024

Guarda-vidas que integram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgataram 351 banhistas de afogamentos nos primeiros sete meses de 2024. O quantitativo representa uma redução de 3,95% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 73 salvamentos.

De acordo com o levantamento da Corporação, janeiro foi o mês com mais resgates devido à alta estação das férias. Na Praia do Futuro, em Fortaleza, por exemplo, foram 119 banhistas salvos pela 1ª Companhia de Salvamento Marítimo.

Julho, em razão do recesso, foi o segundo mês com maior número, com 69 resgates na Praia do Futuro e quatro em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).