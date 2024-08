Vans de transporte escolar são fiscalizadas durante volta às aulas em Fortaleza

Outro elemento obrigatório para atuar no transporte escolar na Capital é o cadastro regularizado junto à Etufor. Para obterem o documento, os veículos e motoristas devem passar por uma vistoria periódica, feita a cada seis meses, que avalia as condições do veículo para acomodar as crianças.

Durante o início da operação, na manhã desta segunda-feira, 5, 13 automóveis foram abordados na porta da Escola Educar Sesc, no bairro Farias Brito. Dois estavam com o laudo de regularização vencido.

Ainda na tarde desta segunda-feira, mais duas escolas no José Walter devem receber a fiscalização. Durante a operação, as blitzes serão realizadas no início da manhã e da tarde.