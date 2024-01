Guardiões do peixe-boi em busca do resgate de uma espécie que desaparece na Colômbia

Quando os pescadores Álvaro Fabra e Enrique Rivas eram jovens, caçavam peixes-bois no rio Magdalena. Hoje, são guardiões dessa espécie e pedem ajuda pelo WhatsApp para salvá-la da extinção na Colômbia.

O espaço para que esses animais nadem está se estreitando devido às secas causadas pelas mudanças climáticas, à expansão da fronteira agrícola e à poluição no rio mais longo do país (1.540 km), que conecta a região central ao Mar do Caribe.

Em uma área alagada em Barrancabermeja, no departamento de Santander (nordeste), Álvaro Fabra, de 53 anos, navega em busca de peixes-bois. Seu papel é crucial para monitorar o comportamento da espécie e auxiliar organizações ambientais no cálculo do número de indivíduos.