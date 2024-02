Peixe-boi Ariel viaja até Icapuí e entra no último estágio antes da soltura

Após sete anos de reabilitação, o peixe-boi fêmea Ariel finalmente está de volta ao mar para o último estágio antes da soltura. Resgata em 2016 com poucos dias de vida, Ariel passou a vida inteira nos tanques da sede da ONG Aquasis, em Caucaia, aprendendo a sobreviver. Agora adulta e saudável, ela está praticamente pronta para a soltura. Convidado pela Aquasis, O POVO acompanhou todo o processo de translocação.

Em uma operação de dois dias, a Aquasis transportou Ariel de Caucaia à Icapuí. É na Praia de Picos, na comunidade de Redonda, onde está instalada a zona de aclimatação dos peixes-bois marinhos reabilitados pela organização. Ela consiste em uma estrutura flutuante com rede no meio do mar, na qual os animais terão contato com o meio natural de maneira controlada e acompanhada pelos técnicos responsáveis.

Ariel saiu de Caucaia às 1 hora de quarta-feira, 7, transportada em uma caixa desenvolvida pela Aquasis. Como os peixes-bois são animais pulmonares, ou seja, respiram o mesmo ar que os humanos, a translocação à seco é segura. A caixa com Ariel foi carregada por um caminhão da cavalaria da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e escoltada por PMs, pela Polícia Ambiental, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e pelos técnicos da Aquasis e instituições parceiras.