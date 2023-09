Fotos de argonauta, caranguejo sobre anêmona e peixe-boi ganham prêmio; veja

A revista de estilo de vida marinha Oceanographic Magazine divulgou os vencedores do prêmio anual de “Fotógrafo do Ano do Oceano”. Em 2023, as três fotografias vencedoras trazem registros de uma espécie de náutilo (espécie de molusco) sobrevivente à erupção de um vulcão, chamada de "argonauta", um caranguejo descansando sobre uma anêmona e a morte de uma baleia jubarte.

O prêmio é realizado desde 2020 pela revista, junto às premiações para fotógrafos de vida selvagem, belas artes, aventura, conservação, conexão humana, juventude e oceano em geral, sempre com imagens voltadas à vida nos mares. Confira todos os vencedores deste ano no site da revista.