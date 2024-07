Incêndio atinge galpão de reciclagem em Morada Nova

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), não houve vítimas e a equipe está atuando no rescaldo

Um incêndio atingiu o Centro Municipal de Reciclagem Rita Pereira da Silva no fim da tarde desta terça-feira, 30, na BR 116, no município de Morada Nova. Não há vítimas e os Bombeiros já atuam no rescaldo.



O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado por moradores que viram as chamas se alastrando rapidamente pelo local. Algumas pessoas tentaram retirar objetos de dentro do prédio.

Mais informações em instantes