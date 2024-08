Incêndio é registrado em edificação comercial em Maracanaú

Um incêndio foi registrado na noite desta quarta-feira, 31, em uma fábrica de tecelagem localizada em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Não houve vítimas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a ocorrência foi registrada por volta das 18h30min desta quarta. Fogo foi combatido pela própria brigada de incêndio da empresa.