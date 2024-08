Em três dias, seis pessoas são presas e seis veículos recuperados no interior do Ceará

Seis pessoas foram presas e seis veículos apreendidos nos municípios de Frecheirinha , Juazeiro do Norte e Brejo Santo , entre os dias 29 e 31 de julho, durante a operação "Divisa". As prisões e as apreensões, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará, são fruto de um trabalho realizado mensalmente pelo Núcleo de Operações Especiais (NOE) nas cidades do interior cearense.

Em Frecheirinha, as apreensões e prisões ocorreram em dois momentos. O primeiro deles foi no dia 29 de julho, quando duas motocicletas com adulteração nos elementos de identificação foram apreendidas. Já no dia 30, outras duas motos foram abordadas, desta vez com sinais de adulteração veicular.

Com uso de técnicas de identificação, os policiais atestaram que ambos os veículos haviam sido roubados, um em Fortaleza, no dia 7 de junho, e o outro em Caucaia, no primeiro domingo de maio. Em todos os quatro casos, os condutores foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tianguá.

Adulteração veicular também foi o caso registrado em Juazeiro do Norte, no dia 29 de julho, quando uma caminhonete Fiat Strada foi flagrada com elementos de identificação veicular, como as placas clonadas. O veículo original havia sido roubado em outubro de 2023, no município de Betim, Minas Gerais.