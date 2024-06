Vacinação para gripe é reforçada no Ceará; veja público-alvo

Campanha de vacinação é antecipada Crédito: FÁBIO LIMA

A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada por conta do alto número de circulação do vírus pelo Brasil. No mês de maio, o Ministério da Saúde recomendou a vacina para influenza para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. No Estado, 1,6 milhão de doses foram aplicadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ministério reforça a importância da vacinação para todos, em especial as pessoas que são público-alvo, que são crianças de seis meses a menores de seis anos; gestantes; puérperas; idosos com 60 anos ou mais; e pessoas em situação de rua.

A vacinação contra a gripe é a melhor forma de garantir a proteção contra a doença. O imunizante estimula a produção de anticorpos contra o vírus da influenza.