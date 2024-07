Tentativa de homicídio deixa duas mulheres e uma criança baleadas em Itarema

Conforme a pasta, as mulheres estavam em um imóvel quando foram alvos de disparos de arma de fogo.

Duas mulheres e uma criança de 3 anos foram baleadas durante um ataque a tiros no bairro Riacho, em Itarema , distante 211 km de Fortaleza , na noite dessa quinta-feira, 11. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. Informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Na ocasião, uma criança que também se encontrava na casa acabou sendo atingida. Vítimas foram socorridas e levadas até uma unidade hospitalar.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e "realizaram diligências no intuito de capturar os suspeitos".

De acordo com SSPDS, as "circunstâncias de uma tentativa de homicídio estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Estado (PC-CE)". Ocorrência é investigada pela Delegacia Municipal de Itarema.