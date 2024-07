MPCE recomenda que Fortaleza garanta laudo de deficiência irreversível

A finalidade da recomendação do Ministério Público do Ceará é garantir que pessoas com deficiência irreversível não precisem renovar o documento médico

Segundo Eneas Romero, Promotor de Justiça, titular da 19° Promotoria e Secretário Executivo do Núcleo do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Nupid), do MPCE, é essencial que no momento da elaboração do laudo seja verificado que a deficiência é irreversível e, se de fato ela for constatada, a informação conste no laudo.

“Por exemplo: uma pessoa que ficou cega por ter glaucoma e que, segundo a ciência, não tem como voltar a ver deve ter a irreversibilidade no laudo”.