Ceará Sem Fome: governo entrega mais 10 mil cartões para famílias vulneráveis

Programa de transferência de renda atende mais de 50 mil famílias no Ceará que tem renda familiar per capita até R$ 218

O Governo do Estado entregou nesta quarta-feira, 7, mais 10 mil cartões do programa Ceará Sem Fome às prefeituras dos municípios cearenses. Com o acréscimo, 53.212 famílias serão beneficiadas em 2024 com R$ 300 por mês para compra de alimentos. Ao todo, o Estado distribuirá R$ 182,5 milhões neste ano para beneficiários de todas as cidades do Ceará.

O programa, iniciado em 2023, teve mudanças nos critérios para receber o benefício. Anteriormente, famílias que tinham renda de até R$ 168 per capita eram as beneficiadas. Neste segundo ano de implementação, vão ter direito ao cartão aqueles com renda familiar per capita de até R$ 218.