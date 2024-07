Casa de cuidados do Ceará abre 20 leitos para pacientes em tratamento de tuberculose

Um dos primeiros pacientes transferidos do HSJ para a Casa de Cuidados foi Magno Cavalcante, 34, que deu entrada no São José após sentir fortes faltas de ar. Em fase final de tratamento contra a doença, o interno planeja a manutenção de hábitos saudáveis quando receber alta da CCC.

A Casa de Cuidados do Ceará (CCC), localizada em Fortaleza , receberá 20 pacientes em tratamento contra a tuberculose que ainda necessitam de assistência após o período de internação. Os interessados devem ter iniciado o acompanhamento no Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ) , também situado na Capital, e recebido alta médica.

“Mesmo com a melhora clínica e a condição de sair do Hospital, o paciente, muitas vezes, ainda precisa de suporte antes de retornar à sua rotina. Por ter um perfil de transição hospitalar, a Casa de Cuidados é o espaço apropriado para realizar esse processo de desospitalização ”, explica, também em nota.

Além do serviço prestado aos pacientes que passaram pelo HSJ, a medida também busca desafogar o atendimento no hospital e proporcionar novas vagas para que mais pacientes iniciem o tratamento.



De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), órgão responsável pelo CCC, o tratamento contra a tuberculose na unidade é realizado em área separada das demais doenças e com acesso restrito de profissionais.

Segundo a enfermeira da Casa e especialista em Infectologia, Renata Maia, uma série de cuidados têm sido elaborados.

“Diversas medidas estão sendo adotadas, como biossegurança e precauções, cuidados com uso de máscaras, administração correta de medicamentos para tuberculose, com atenção redobrada para dosagem, por exemplo”, explica.

Dentre os serviços prestados, estão os de infectologia, enfermagem, fisioterapia, assistência social, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

Atualmente, a CCC oferece 130 leitos, voltados principalmente à desospitalização para reabilitação e cuidados de pacientes com doenças neurodegenerativas, Acidente Vascular Cerebral (AVC), trauma ou encefalopatia hipóxico-isquêmica.