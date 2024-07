Programa Vet+Ceará realiza mais de 500 atendimentosem 13 dias

O governador Elmano de Freitas, junto com o secretário da Proteção Animal, David Rattacaso, realizou uma visita nesta segunda-feira, 22, em uma das 17 clínicas do Programa Vet+Ceará, no Eusébio. Iniciativa visa levar atendimento veterinário gratuito a animais de estimação e já realizou mais de 500 procedimentos em 13 dias de funcionamento, com previsão de chegar a 14 mil atendimentos durante o programa.

Durante a visita, o governador Elmano de Freitas expressou seu apoio à iniciativa, destacando a importância de políticas públicas que promovem o bem-estar dos animais de estimação das famílias cearenses.

"É fundamental que no Ceará tenha esse tipo de programa para animais, por conta daquelas famílias que não têm condições de pagar por um atendimento veterinário. Estamos inovando ao disponibilizar clínicas móveis e atender às pessoas próximas de suas casas, ampliando assim o acesso aos serviços de proteção animal", afirmou o governador.