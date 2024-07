Ceará registra, ao menos, 26 homicídios no fim de semana

No domingo, 14, foram 16 assassinatos registrados, marca superior à média de 11,23 registrada no Estado neste ano

Pelo menos, 26 homicídios foram registrados no Ceará no último fim de semana. No sábado, 13, ocorreram 10 assassinatos no Estado, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Já no domingo, 14, O POVO apurou que aconteceram mais 16 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs).



Os crimes registrados no sábado ocorreram em Fortaleza (4), Caucaia, Maracanaú, Paracuru (os três na Região Metropolitana da Capital), Sobral (Região Norte), Morada Nova (Vale do Jaguaribe) e Quixeramobim (Sertão Central). Entre as ocorrências estão o assassinato do soldado David dos Santos Silva, de 30 anos, no bairro Marechal Rondon, em Caucaia; e o assassinato do lutador de jiu jitsu Pedro Eduardo, de 29 anos, no bairro Vila Peri, em Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em relação à morte do PM, um suspeito foi preso ainda no domingo, 14, em um motel do bairro Tabapuãzinho. Com ele, uma pistola .40 foi apreendida. As diligências continuam para capturar mais envolvidos na ação. Já em relação à morte de Pedro Eduardo, ainda não houve suspeitos presos. A principal suspeita é de que o lutador tenha sido vítima de latrocínio. A moto em que ele trafegava foi levada pelos criminosos.